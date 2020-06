Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an Sitzbank am Jugendzentrum

Wörth (ots)

In der Nacht vom Dienstag, 09.06.2020 auf Mittwoch, 10.06.2020 kam es zur wiederholten Sachbeschädigung an einer Sitzbank, welche sich im Innenhof des Jugendzentrums Wörth befindet. Die Polizeiinspektion Wörth am Rhein bittet um Zeugenhinweise per Telefon: 07271/9221-0 oder per E-Mail unter piwoerth@polizei.rlp.de.

