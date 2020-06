Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sondernheim - Jugendliche auf Schulgelände

Germersheim-Sondernheim (ots)

Während der Streife am Mittwochabend gegen 22.45h konnten auf dem Schulgelände der Gottfried-Tulla-Grundschule in Sondernheim mehrere Jugendliche angetroffen und kontrolliert werden. Sie wurden aufgefordert ihren Unrat zu entsorgen und wurden vom Schulgelände verwiesen. Zuvor wurden ihnen erklärt, dass das Schulgelände für sie kein Ort zum Verweilen sei. In der Vergangenheit kam es zu diversen Sachbeschädigungen am Schulgebäude.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Herder, PHK

Telefon 07274 958-0

pigermersheim.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell