Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Schwegenheim (ots)

Am Mittwoch gegen 17:15h beschädigte vmtl. ein LKW ein Pannenfahrzeug, welches auf der B9 in Höhe des Autohofes bei Schwegenheim in Fahrtrichtung Speyer abgestellt war. Das Pannenfahrzeug war bereits durch Absperrmaterial umfangreich abgesichert. Trotzdem kam der LKW zu weit nach rechts und beschädigte das abgestellte Fahrzeug auf der linken Seite. Danach fuhr er unbeirrt weiter. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de an.

