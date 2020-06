Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch

Bad Bergzabern (ots)

Am 10.06.20, in der Zeit von 16:00-18:00 Uhr, wurde versucht in der Jahnstraße in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Hierbei gingen der oder die Täter die Kellertür im rückwärtigen Gartenbereich an und versuchten diese aufzuhebeln. Dies gelang aber nicht. Sachschaden entstand. Die genaue Höhe muss noch festgestellt werden.

