Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Grünes Mountainbike entwendet, Zeugen gesucht

Landau (ots)

Wie der Polizei Landau am Nachmittag des 10.06.2020 mitgeteilt wurde, kam es am Morgen zu einem Fahrraddiebstahl eines hochwertigen grünen Mountainbikes. Der 10-Jährige Fahrradbesitzer stellte dieses am Morgen, zu Unterrichtsbeginn, am Fahrradständer im Schulhof des Eduard-Spranger-Gymnasiums in Landau ab und schloss es mittels Spiralkabelschloss an. Gegen 12:15 Uhr konnte der junge Radfahrer nur noch seinen Helm auffinden. Der oder die bislang unbekannten Täter hatten das Fahrrad samt Schloss entwendet.

Die Polizei bittet nun um ihre Mithilfe. Wer hat am 10.06.2020 zwischen 08:00 Uhr und 12:15 Uhr verdächtige Personen mit einem grünen Fahrrad in der Nähe des Eduard-Spranger-Gymnasiums (Schneiderstraße 71, Landau) gesehen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Mountainbikes machen?

Wie auf dem Bild zu erkennen, handelt es sich um ein Mountainbike ("Fully") mit grünem Rahmen und schwarzer Gabel mit roten Akzenten. Zudem ist eine automatisch verstellbare Sattelstütze verbaut worden.

Wenn Sie dieses auffällige Fahrrad feststellen, wenden Sie sich bitte an die Polizei Landau.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der 06341/287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Informationen wie Sie ihr Fahrrad effektiv sichern können finden Sie hier: https://is.gd/Izelyw

Polizeiinspektion Landau

Leo Enderes



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



