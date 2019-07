Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl von Kupfer

Kapelle beschädigt

Burgen (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 18. auf den 19.07. entwendeten Unbekannte beide Kupferdachrinnen von der Kapelle der Ortschaft Burgen an der B 49. Abgesehen von dem Materialwert der Rinnen entstand durch die Gewalt mit der diese abgerissen wurden erheblicher Schaden an dem Schieferdach. Hinweise bitte an die Polizei in Brodenbach unter 02605 98021510

