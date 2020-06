Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 76889 Dierbach, neben K24, Bauwagen aufgebrochen

76889 Dierbach, neben der K24 (ots)

Im Zeitraum vom 06.06.2020 - 10.06.2020 wurde ein Bauwagen aufgebrochen, welcher in einem umzäunten Wiesengrundstück neben der Kreisstraße 24, zwischen Dierbach und Vollmersweiler steht. Aus dem Bauwagen wurden mehrere Werkzeuge und ein Aggregat entwendet. Hinweise die mit der Tat in Verbindung gebracht werden können bitte an die Polizei Bad Bergzabern unter der Tel.Nr. 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de

