Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Brand

Edesheim (ots)

Am vergangenen Donnerstag (11.06.2020, 19.17 Uhr) kam es zu einem Brand an einer Lagerhalle in der Schlossstraße. Dabei wurde die Bereifung sowie der Rahmen eines Maischewagens infolge der Hitzentwicklung beschädigt. Die Schadenshöhe dürfte über 20000 Euro liegen. Die Brandursache ist derzeit unbekannt und ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

