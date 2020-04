Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Beim Rangieren Auto beschädigt und geflüchtet (20.04.2020)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Sachschaden von rund 1.500 Euro verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, der am Dienstag im Zeitraum von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr in der Baumannstraße vermutlich beim Rangieren gegen einen Suzuki prallte. Ohne sich um die Schadensreguliereung zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Am beschädigten Suzuki konnten im Bereich des Kotflügels auf einer Höhe von 33 cm bis 93 cm weiße Lackantragungen festgestellt werden. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Furtwangen, Tel. 07723/92948-0, zu informieren.

