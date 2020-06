Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 29-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag war ein 29-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in Sinsheim unterwegs. Gegen 17.45 Uhr war eine Polizeistreife in der Friedrichstraße gerade mit der Ahndung eines Verkehrsverstoßes beschäftigt, als der 29-Jährige mit seinem BMW an den Beamten vorbeifuhr. Er winkte den Beamten zu und lächelte auffällig. Die Beamten folgten dem BMW und konnten ihn schließlich am Bahnhof stehend antreffen. Der Mann saß noch auf dem Fahrersitz. Schon beim Herantreten an das Fahrzeug bemerkten die Polizisten deutliche Anzeichen für Drogeneinfluss. Er machte zudem einen erheiterten und fröhlichen Eindruck und zeigte eine übertriebene Heiterkeit. Ein auf dem Polizeirevier Sinsheim durchgeführter Drogentest reagierte auf Kokain und Cannabis. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten. Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde bekannt, dass der 29-Jährige in den zurückliegenden Tagen bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte zur Anzeige gelangt war.

