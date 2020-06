Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Walldorf (ots)

Am Montagnachmittag kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Eine Hyundai-Fahrerin fuhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Wieslocher Straße und missachtete beim Einfahren in den Kreisverkehr Höhe Obere Grabenstraße die Vorfahrt eines 34-jährigen VW-Fahrers.

Bei der Unfallaufnahme wurde eine Alkoholbeeinflussung der Autofahrerin festgestellt. Eine erste Überprüfung ergab über 2,8 Promille. Daraufhin war eine Blutentnahme fällig und ihr Führerschein wurde einbehalten.

Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand.

