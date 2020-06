Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Landau - 52-jähriger LKW-Fahrer nötigt Autofahrer

A65/Landau-Nord (ots)

Eine Strafanzeige wegen Nötigung wurde gegen einen 52-jährigen LKW-Fahrer aus dem Raum Neustadt erstattet. Weil es ihm am vergangenen Mittwoch (10.06.2020, 16.35 Uhr) vermutlich auf der A 65, Höhe der Anschlussstelle LD-Nord, nicht schnell genug ging, fuhr er dicht auf ein vorausfahrendes Fahrzeug eines 38-jährigen Autofahrers aus dem Kreis Pforzheim auf und gab dabei mehrmals Lichtsignal bzw. betätigte dabei wiederholt die Hupe, um sich "freie Bahn" zu schaffen. Durch das Verhalten des LKW-Fahrers fühlte sich der Autofahrer genötigt und erstattete eine Strafanzeige. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

