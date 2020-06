Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Filmreife Verfolgungsjagd in Kirrweiler

Bild-Infos

Download

Kirrweiler (ots)

Zu einer filmreifen Verfolgungsjagd kam es am Freitag (12.06.20) gegen 14:20 Uhr nach einem "Spiegelklatscher" in Kirrweiler. Zuvor hatte ein 39-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Edenkoben mit seinem Transporter einen geparkten Kleinbus im Vorbeifahren an dessen Außenspiegel beschädigt. Da der Autofahrer einfach weiterfuhr, schwang sich ein Zeuge kurzerhand auf sein Fahrrad und setzte zur Verfolgung an. Tatsächlich gelang es dem 22-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Freinsheim, den Transporter einzuholen und den Unfallverursacher zur Rede zu stellen. Dieser beteuerte, von dem Anstoß nichts mitbekommen zu haben. Die Polizei Edenkoben ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

