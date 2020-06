Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trickdiebstahl

Landau (ots)

Ein 82-jähriger wollte am Freitag, gegen 09:50 Uhr auf dem Weißquartierplatz in Landau ein Parkticket lösen. Hierbei sei er von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Der Unbekannte bat den 82-Jährigen ihm Geld zu wechseln und verwickelte ihn in ein Gespräch. Als der 82-Jährige angab, nicht wechseln zu können, bedankte sich der Unbekannte und ging zügig weiter. Später stellte der 82-Jährige fest, dass ihm 250 Euro aus seinem Geldbeutel gestohlen wurden. Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: ca. 30-40 Jahre, schwarze kurze Haare, ca. 1,60 m bis 1,65 m groß, bekleidet mit einem gestreiften Hemd und langer Hose. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Landau.

