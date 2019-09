POL-KA: (PF) Pforzheim - Vermutlich falsche Entsorgung von Holzkohle setzt Holzterrasse in Brand

Polizeipräsidium Karlsruhe

Vermutlich durch unsachgemäße Entsorgung von Holzkohle in einem Müllbeutel brannte eine Holzterrasse in einem Gartengrundstück in den Krautgärten in Pforzheim. Durch einen Spaziergänger wurde das Feuer am Sonntagabend kurz nach 20:45 Uhr entdeckt. Die alarmierte Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Gartenhaus verhindern. Über die Höhe des Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

