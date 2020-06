Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung durch Graffiti

Edenkoben (ots)

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (11.-12.06.20) besprühten unbekannte Täter unter anderem das Toilettenhäuschen eines Parkplatzes in der Straße Im Letten in Edenkoben. Durch die Schmierereien entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 250 EUR. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

