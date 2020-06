Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Elkenroth; Kennzeichendiebstahl

Elkenroth (ots)

An einem geparkten PKW in der Elisabethstraße in Elkenroth wurde in der Nacht zu Sonntag das Frontkennzeichen WW-AF 64 entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf.

