Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied für den 14.06.2020

Neuwied (ots)

- Verkehrsunfälle -

Am 14.06.2020, gegen 16:50 ereignete sich auf der Rasselsteiner Straße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Hierbei fuhr ein nachfolgender 47jähriger Fahrzeugführer dem an einer Ampelanlage verkehrsbedingt stehenden zweiten PKW auf. Im Verlauf der Unfallaufnahme erkannten die Beamten beim Unfallverursacher körperliche Anzeichen für einen möglichen Schlaganfall. Die beiden Fahrzeugführer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Unfallverursacher wurde umgehend in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an.

- Verkehrsüberwachung -

Bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Neuwied ergaben sich gleich gegen zwei Fahrzeugführer Verdachtsmomente für einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Die jeweiligen Fahrten wurden vor Ort beendet, bei den Fahrzeugführern entsprechende Blutproben entnommen und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung getunter Fahrzeuge fielen den Beamten gleich drei Fahrzeuge mit teils erheblichen Veränderungen auf. Die Kontrollen bestätigten in allen Fällen die zuvor gewonnenen Verdachtsmomente. Bei den betreffenden Fahrzeugen kam es durch die Veränderungen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Die überwiegend jungen Fahrzeugführer müssen sich auf kostenintensive Verfahren einstellen.

