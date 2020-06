Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Straßenhaus

Puderbach (ots)

Trunkenheitsfahrt in Puderbach

Am 12.06.2020 gegen 18:30Uhr konnte während einer Streifenfahrt auf der Landesstraße 267 zwischen Puderbach und Raubach ein mit zwei männlichen Personen besetztes Fahrzeug nach kurzer Verfolgung angehalten und kontrolliert werden. Bei dem 22-jährigen Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Puderbach konnten Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Ferner wurden im Laufe der weiteren Kontrollmaßnahmen Konsumutensilien aufgefunden. Es erfolgte eine Blutentnahme auf der Dienststelle und die Untersagung der Weiterfahrt. Der Fahrzeugführer darf sich wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Betäubungsmitteleinfluss sowie einer Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Ladendiebstahl in Mister Lady

Asbach: Am 13.06.2020 gegen 15:30Uhr wurde der Polizeiinspektion Straßenhaus ein Ladendiebstahl bei dem Kleidergeschäft "Mister Lady" in der Straße "Im Steinchen" in Asbach gemeldet. Fünf, bislang unbekannte, weibliche Täterinnen entwendeten mehrere Kleidungsstücke, bei denen die Sicherungsetiketten entfernt wurden. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Durch eine Mitarbeiterin konnte beobachtet werden, dass die Täterinnen in einen hellen (weiß oder silberfarben ) größeren PKW, ähnlich eines Van, mit getönten Scheiben und ausländischem Kennzeichen einstiegen und dieser vom Parkplatz weggefahren sei. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

