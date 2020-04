Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen

Bad Schussenried - Unerlaubte Müllentsorgung

Zeugen fanden am Wochenende illegal entsorgten Hausmüll bei Erolzheim und Ingoldingen.

Ulm (ots)

Am Samstag entdeckten Zeugen entsorgten Müll auf einem Wanderparkplatz zwischen Erolzheim und Edelbeuren. Ein Unbekannter lagerte dort die letzten Tage eine Mikrowelle und Hausrat ab. Wer den Müll dort ablagerte ist nicht bekannt. Der Polizeiposten Ochsenhausen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. In einem Waldstück zwischen Ingoldingen und Steinhausen entsorgten Unbekannte ebenfalls Hausmüll die letzten Tage. Den entdeckten Zeugen am Montag. Vermutlich Wildtiere hatten die Müllsäcke aufgerissen und der Müll lag verstreut herum. In dem Müll fanden die Ermittler Schriftstücke mit einer Adresse. Die Ermittlungen der Polizei sollen nun klären ob die Person die Person den Müll entsorgt hat.

