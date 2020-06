POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Straßenhaus

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Am Dienstag, dem 16.06.2020 ereignete sich gegen 06:50Uhr auf der Kreisstraße 90 zwischen den Ortslagen Breitscheid und Breitscheid-Siebenmorgen ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der 57-jährige Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die K90 in Fahrtrichtung Breitscheid-Siebenmorgen. In einer Rechtskurve kam ihm ein weißes Wohnmobil entgegen, welches nicht weit genug rechts fuhr. Es kam zur Kollision mit dem Außenspiegel des PKW und einem nicht näher bekannten Fahrzeugteil es Wohnmobils. Der Fahrer des Wohnmobils entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Niederbreitbach: Am 16.06.2020 gegen 19.33Uhr erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis über einen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 257 zwischen Wolfenacker und Niederbreitbach. Eine 19-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Waldbreitbach befuhr mit ihrem PKW die L257 in Fahrtrichtung Niederbreitbach, als diese aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve ins Schleudern geriet, rechtsseitig von der Straße abkam und sich überschlug. Die Fahrerin konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

