POL-AA: Ostalbkreis: Schmiererei an Bahnunterführung - Auto manipuliert - Einbruch - Fahrzeugbrand - Unfälle

Lorch: Auto fing Feuer

Ein 24-jähriger Autofahrer befuhr am Donnerstag gegen 19.30 Uhr die B 29 in Richtung Stuttgart, als er auf Höhe Sachsenhof bemerkte, dass es aus dem Motorraum qualmte. Er lenkte daraufhin den Pkw VW auf den Standstreifen, wo versucht wurde das Auto mit Feuerlöschern zu löschen. Als dies scheiterte, wurde die Feuerwehr hinzugezogen, die mit 13 Einsatzkräften im Einsatz war. Das Fahrzeug brannte völlig aus. Zudem wurde eine Notrufsäule als auch der Fahrbahnbeleg beschädigt. Ein 31-jähriger Helfer zog sich beim Löschen vermutlich eine Rauchgasvergiftung zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden.

Lorch: Unfall beim überholen

Auf der B 29 ereignete am Donnerstag gegen 12 Uhr ein Unfall. Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer war in Richtung Aalen unterwegs und überholte einen vorausfahrenden Lkw. Dabei war der Seitenabstand zu gering und er streifte den nebenan fahrenden Transporter und verursachte dabei 6000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Heubach: Unfallflucht

Auf dem Wanderparkplatz Rosenstein stieß ein unbekannter Autofahrer beim Rangieren gegen einen dort geparkten Pkw Mitsubishi Outlander. Er verursachte dabei Sachschaden in Höhe von ca. 1500 und flüchtete anschließend. Hinweise zum Unfall, der am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 19.30 Uhr verursacht wurde, nimmt die Polizei in Heubach unter Tel. 07173/8776 entgegen.

Aalen-Fachsenfeld: Straßenlaterne beschädigt

Am Donnerstagabend fuhr ein 16-jähriger Autofahrer gegen 21 Uhr mit einem auf 25 km/h gedrosselten Pkw rückwärts auf ein Schulgelände in der Kirchstraße. Dabei prallte er mit dem Fahrzeugheck gegen eine Straßenlaterne und beschädigte diese. Zunächst entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, kehrte dann aber wieder zurück. Der Gesamtschaden wird auf ca. 700 Euro beziffert.

Lauchheim: Einbruch in Wohnhaus

Durch ein aufgehebeltes Fenster der Einliegerwohnung gelangte ein Unbekannter zwischen Montag und Donnerstag in ein Wohnhaus in der Hardtsteige. Er öffnete Schränke und Schubladen im gesamten Haus und durchsuchte sie. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Am Fenster entstand Sachschaden von ca. 200 Euro.

Aalen-Unterkochen: Essen auf dem Herd vergessen

Vergessenes Essen auf dem eingeschalten Herd und die dadurch entstandene Rauchentwicklung führten am Donnerstag gegen 12 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in einem Wohnhaus in der Stettiner Straße. Eine Bewohnerin hatte beim Verlassen des Hauses vergessen, den Herd auszuschalten. Verletzt wurde niemand. Lediglich an der Wohnungstüre entstand geringer Sachschaden, nachdem diese zum Löscheinsatz gewaltsam geöffnet werden musste.

Abtsgmünd: Auffahrunfall

Auf der Hüttlinger Straße ereignete sich am Donnerstag gegen 11.20 Uhr ein Motorradunfall. Eine 17-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades war unachtsam und fuhr auf einen vor ihr verkehrsbeding abbremsenden 16-jährigen Leichtkraftrad-Fahrer auf. Beim Zusammenstoß stürzte die 17-Jährige. Sie verletzte sich und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Der 16-Jährige blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1100 Euro beziffert.

Ellwangen-Röhlingen: Unfallflucht nach Spiegelstreifer

Als am Donnerstag der Lenker eines Holzlastzuges die Zöbinger Straße in Richtung Zöbingen befuhr, streifte ein unbekannter entgegengekommener Lkw-Fahrer an einer Engstelle den linken Außenspiegel des Holzlastzuges und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen grünlackierten Lkw mit Anhänger gehandelt haben, der mit zwei Containern beladen war. 800 Euro sind hier die Schadensbilanz. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Kirchheim/Ries: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Montagmorgen und Mittwochnachmittag an einem Grundstück in der Schillerstraße einen Metallpfosten, der auf einer Grundstücksmauer angebracht war. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Bopfingen, Tel. 07362/96020.

Aalen: Schmiererei an Bahnunterführung

Am Donnerstagnachmittag wurde eine Schmiererei in der Bahnunterführung beim Bahnhof Aalen festgestellt. Dort wurde eine ausländerfeindliche Parole sowie verbotene Zeichen festgestellt, die dort auf eine Fassade aufgemalt wurde. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet und bittet hierzu unter Tel. 07361/5240 um Zeugenhinweise.

Bopfingen: ABS-Elektronikkabel durchtrennt

Ein in der Bahnhofstraße geparktes Auto wurde in den zurückliegenden Wochen mit hoher Wahrscheinlichkeit mutwillig sabotiert. In einer Werkstadt wurde festgestellt, dass an der Hinterachse des Pkw Ford Fiesta ein Kabel durchtrennt war. Dadurch fiel die ABS -Anlage aus, jedoch nicht die Bremswirkung. Hinweise hierzu erbittet die Polizei in Bopfingen unter Tel. 07362/96020.

