FW Bremerhaven: Tödlicher Verkehrsunfall in Wulsdorf

Bremerhaven (ots)

Heute kam es gegen 11 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall in Bremerhaven Wulsdorf. Auf der Kreuzung Am Luneort/Labradorstraße kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Müllfahrzeug und einem PKW. Der 72-jährige Fahrer des PKW erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Die 68-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Die Frau wurde durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst aus dem PKW gerettet und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Bremerhavener Krankenhaus transportiert. Der 29-jährige Fahrer des Müllwagens blieb unverletzt. Die Straße "Am Luneort" wurde für die Zeit der Rettungsmaßnahmen komplett gesperrt. An dem Einsatz waren 27 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Bremerhaven beteiligt.

