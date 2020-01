Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Zimmerbrand in der Stresemannstraße

Bremerhaven (ots)

Mieter bemerkten in der Nacht Rauch und Feuer in ihrer Wohnung im Dachgeschoss. Am Freitag um 01:20 Uhr wurde der Löschzug der Feuerwehr Bremerhaven zu einem Feuer in ein Mehrfamilienhaus in der Stresemannstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die beiden Mieter der Wohnung das Haus bereits verlassen und waren unverletzt. Das Feuer konnte mit einem Trupp unter Atemschutz schnell gelöscht werden. Die anderen Mieter des Hauses konnten in ihren Wohnungen bleiben. An dem Einsatz waren 19 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell