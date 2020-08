Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Betrunkene Frau löst Rettungseinsatz aus - Einbruch - Unfall

Ostalbkreis: (ots)

Heubach: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3238 zwischen Hohenroden und Lautern erfasste eine 39-Jährige am Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr mit ihrem Pkw BMW ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier flüchtete nach dem Anprall in das angrenzende Gelände; der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1500 Euro.

Aalen: Betrunkene Frau rief Rettungsdienst auf den Plan

Beim Versuch am Gmünder Torplatz in ein Taxi zu steigen, stürzte eine 60-Jährige am Donnerstagabend gegen 19.40 Uhr auf die Straße, weshalb vorbeikommende Passanten den Rettungsdienst verständigten. Als ein Krankenwagen und Beamte des Aalener Polizeireviers vor Ort eintrafen, lag die 60-Jährige, die deutlich betrunken war, noch auf dem Boden. Ein entsprechender Alkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Die Frau wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Spraitbach: Unbekannte Eindringlinge

Am Freitagmorgen zwischen 4 und 5 Uhr wurde eine Jugendliche durch Geräusche in ihrem Zimmer aufmerksam. Das Mädchen sah daraufhin eine schwarze Gestalt und das Leuchten eines Handys. Der Unbekannte, der wohl über die Garage und ein Fenster in das Gebäude in der Mörikestraße eingedrungen war, entfernte sich auf gleichem Weg wieder, wobei die Bewohnerin beobachten konnte, dass sich weitere 2 bis 3 Personen an der Örtlichkeit aufgehalten haben. Von den Eindringlingen wurde nichts entwendet und auch das Mädchen wurde nicht angegangen. Weitere Familienangehörige schliefen während des Vorfalls in dem Haus. Beamte des Polizeipostens Spraitbach haben entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Personen die Hinweise auf den Eindringling geben können werden gebeten, sich unter Tel.: 07176/6562 zu melden.

Mutlangen: Unfallflucht

In der Hahnenbergstraße ereignete sich am Donnerstagnachmittag eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer streifte beim Vorbeifahren einen dort geparkten VW Passat und verursachte dabei ca. 2500 Euro Fremdschaden. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt die Polizei in Schwäbisch Gmünd unter Tel. 07171/35980 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell