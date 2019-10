Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Alkohol am Steuer

Kehl (ots)

Da ein 33 Jahre alter Mann bereits am heutigen Morgen mit über zwei Promille am Steuer seines Wagens gesessen hatte, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Kehl. Der Fiat-Fahrer wurde gegen 7.30 Uhr in der Hauptstraße einer genaueren Überprüfung unterzogen. Er musste anschließend seinen Führerschein abgeben und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

/ya

