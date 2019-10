Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Mutmaßlicher Exhibitionist ertappt

Kappel-Grafenhausen (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Rust ermitteln seit dem frühen Mittwochabend gegen einen 37 Jahre alten Mann. Dieser soll kurz vor 18 Uhr in der Friedrichstraße einer 41 Jahre alten Autofahrerin entgegengetreten sein, hierbei die Hand in seine Hose gesteckt und an seinem Genital hantiert haben. Die Frau konnte sich anschließend das Kennzeichen des Autos merken, mit welchem der aufdringliche Enddreißiger das Weite suchte, was die Ermittler auf dessen Spur brachte. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen geführt.

