Bei einem Überholmanöver stießen am Montag drei Fahrzeuge bei Langenenslingen zusammen.

Kurz vor 9 Uhr fuhren ein VW und ein Peugeot von Pistre in Richtung Ittenhausen hinter einem Lkw. Die 51-Jährige Peugeot Fahrerin scherte auf einem übersichtlichen Streckenabschnitt aus und wollte den VW und Lkw überholen. Als sie sich auf Höhe des VW befand scherte dessen 48-jährige Fahrerin ebenfalls zum Überholen aus. Dabei übersah sie den Peugeot. Die beiden Autos stießen seitlich gegeneinander. Die Peugeot Fahrerin machte eine Ausweichlenkung und landete links der Fahrbahn im Straßengraben. Im Anschluss stieß die VW Fahrerin noch gegen den vorausfahrenden Mercedes Laster. Bei dem Unfall verletzte sich die 48-Jährige leicht. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

