Zu schnell unterwegs waren am Sonntag und am Montag Fahrer bei Unfällen in der Region.

Am Montag endete die Fahrt bei Gingen für eine Frau an der Schutzplanke. Die 21-Jährige war gegen 21.30 Uhr aus Richtung Göppingen auf der B10 unterwegs. Die Bundesstraße verließ sie mit ihrem Seat in Richtung Donzdorf. In der Linkskurve unter der B10 verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte gegen die Schutzplanke. Die Frau blieb unverletzt. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro.

Auf der Autobahn war am Montag gegen 16.45 Uhr ein Mercedes-Fahrer in Richtung Stuttgart unterwegs. Bei Dornstadt geriet sein Auto auf nasser Fahrbahn ins Schleudern. Das Fahrzeug wurde dabei mehrfach abgewiesen und kam in der Böschung zum Stillstand. Der Sachschaden beträgt rund 6.000 Euro, das Auto wurde abgeschleppt.

Bereits am Sonntagabend war ein Mann gegen 19 Uhr bei strömendem Regen auf der A8, ebenfalls in Richtung Stuttgart, unterwegs. Auch er hatte seine Geschwindigkeit nicht den Straßenverhältnissen angepasst. Nach dem Baustellenbereich bei Merklingen geriet sein BMW ins Schleudern. Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Durch den Zusammenstoß mit einem Leitpfosten entstanden jedoch 5.000 Euro Sachschaden. Der BMW musste abgeschleppt werden.

Tipp der Polizei: Regen mindert die Bodenhaftung der Reifen, der Bremsweg wird länger, die Schleudergefahr größer. Wenn sich ein Wasserfilm auf der Straße gebildet hat und die Geschwindigkeit zu hoch ist besteht die Gefahr von Aquaplaning. Dann fehlt dem Reifen die Bodenhaftung komplett. Die einzige Möglichkeit, diese Gefahr zu mindern, ist langsamer zu fahren. Damit alle sicher ankommen.

