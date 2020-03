Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel, Bahnhof - Polizei sucht nach einem Angriff auf einen Mann Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am vergangen Sonntagmorgen kam es im Bahnhofsgebäude in Wedel zu einem Angriff auf einen 37-jährigen Mann. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können.

Der Vorfall ereignete sich am 1. März 2020 gegen 5:45 Uhr. Zuvor war der Wedeler mit der S-Bahn aus Hamburg nach Wedel gefahren. Im Bahnhofsgebäude wurde er in Höhe Kiosk von einer männlichen Person angegriffen und gegen die Scheibe der gegenüberliegenden Spielhalle gestoßen. Anschließend versetzte der Täter dem Wedeler unter anderem eine Kopfnuss und stieß ihn zu Boden. Nachdem der Mann sich aufrichtete, schlug der Täter erneut mit der Faust gegen den Kopf des Mannes, so dass dieser schließlich am Boden blieb. Rettungskräfte brachten den verletzten 37-Jährigen in ein Krankenhaus.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: 20 bis 30 Jahre alt, 1,80 m bis 1,90 m groß, sehr schlanke Statur, kurze dunkle gelockte Haare, dunkel gekleidet mit schwarzem Pullover, grauer Hose, schwarzen Stiefeletten und schwarzem, offen getragenem Mantel. Vor der Tat befand er sich im vorderen Zugabteil der S-Bahn aus Hamburg.

Da sich nach den bisher erfolgten Ermittlungen zu der Tatzeit mehrere Personen am Bahnhof in Wedel aufgehalten haben und zum Teil am Tatort vorbeigegangen sind, bittet die Kriminalpolizei Pinneberg diejenigen, die Angaben zu der Tat und dem Täter machen können, sich unter der Rufnummer 04101/2020 zu melden.

