Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Unfälle und ein Schwelbrand

Aalen (ots)

Iggingen - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Auf der Bundesstraße 29 ist es am Freitagabend gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten gekommen. Eine 21-jährige Peugeot-Fahrerin übersteuerte hierbei ihr Fahrzeug und kollidierte mit der rechten Leitplanke. Anschließend wurde der Peugeot auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, wo er in entgegengesetzter Fahrtrichtung stehen blieb. Die Fahrerin und ein weiterer Insasse wurden zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 8000 Euro.

Schwäbisch Gmünd - Unfallflucht in Großdeinbach

Am Freitagnachmittag im Zeitraum zwischen 15.30 Uhr und 18 Uhr ereignete sich in der Flurstraße in Großdeinbach eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen dort geparkten Fiat Punto und verursachte dabei ca. 2000 Euro Fremdschaden. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt die Polizei in Schwäbisch Gmünd unter Tel. 07171/3580 entgegen.

Aalen - Fahranfänger übersah Lkw

An der Kreuzung der Bundesstraße 466 / Kreisstraße 3314, am sogenannten Schweindorfer Kreuz auf dem Härtsfeld, hat sich am Freitagmittag gegen 12.45 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Aus noch ungeklärter Ursache übersah ein 18-jähriger Chrysler-Fahrer den bevorrechtigen Lkw auf der B 466 und kollidierte mit diesem. Der Pkw wurde durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn geschleudert und prallte anschließend frontal gegen einen Baum. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Personen wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd - Sattelzug kam entgegen, Zeugen gesucht

Ein 55-jähriger BMW-Fahrer musste am Freitagmorgen um 07.40 Uhr auf der Landstraße 1160 zwischen Degenfeld und Weiler in den Bergen einem entgegenkommenden Sattelzug MAN ausweichen, um eine Kollision zur vermeiden. Beim Ausweichmanöver touchierte der Pkw mit dem rechten Vorderreifen den Bordstein, sodass es zu einem Sachschaden an der Felge von ca. 500 Euro kam. Die Polizei Schwäbisch Gmünd sucht Zeugen zum Unfallhergang. Diese werden gebeten, sich unter 07171/3580 telefonisch zu melden.

Aalen - Schwelbrand durch achtlos weggeworfene Zigarette

Die Freiwillige Feuerwehr Aalen rückte am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr mit zwei Fahrzeugen und fünf Mann zu einem Schwelbrand an einer Eisenbahnschwelle in der Hirschbachstraße aus. Durch eine offensichtlich achtlos weggeworfene Zigarette fing ein trockener Holzschweller im Gleisbett an sich zu entzünden. Der Brand konnte dank aufmerksamer Passanten und dem schnellen Einsatz der Feuerwehr Aalen zeitnah gelöscht werden und dadurch ein größerer Sachschaden verhindert werden.

