Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Unfälle

Aalen (ots)

Waiblingen-Hohenacker - Auffahrunfall, Beifahrerin leicht verletzt

Am Freitag gegen 12.50 Uhr befuhr ein 58-jähriger PKW-Lenker mit seinem VW-Up die Hegnacher Straße in Hohenacker in Richtung Ortsmitte. Ein dahinter fahrender 39-jähriger VW-Touran-Lenker fuhr auf Höhe der Einmündung der Burghaldenstraße infolge Unachtsamkeit auf den VW-Up auf. Durch den auslösenden Airbag wurde die 27-jährige Beifahrerin im Touran leicht verletzt und mußte kurzzeitig in einem Rettungswagen behandelt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 5.500 Euro.

Waiblingen - Fahrstreifenwechsel, Motorradfahrer leicht verletzt

Am Freitag gegen 15.00 Uhr bog ein 32-jähriger Motorradfahrer von der Ziegeleistraße in die Alte Bundesstraße in Fahrtrichtung Fellbach ein. Beim Einfädeln und dem damit verbundenen Fahrstreifenwechsel übersah er einen ebenfalls in Richtung Fellbach fahrenden 25-jährigen BMW-Fahrer. Beide Fahrzeuge streiften sich - der Motorradfahrer stürzte. Hierbei wurde der Yamaha-Fahrer leicht verletzt und mußte zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beträgt ca. 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen, PvD

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell