POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Stand 13:00 Uhr

Satteldorf: Verkehrsunfall mit Rettungswagen bei Einsatzfahrt

Am Samstagabend gegen 21.00 Uhr befuhr ein Rettungswagen unter Verwendung von Sondersignal die B 290 in Fahrtrichtung Wallhausen und wollte nach links auf die L 1012 abbiegen. Der 35-jährige Fahrer des Rettungswagens sah den entgegenkommende Pkw und ging davon aus, dass dieser rechtzeitig anhalten würde. Der 35-jährige setzte daraufhin seinen Abbiegevorgang fort. Der 19-jährige Fiat-Fahrer versuchte noch nach links auszuweichen, trotzdem kam es nahezu zu einem Frontalzusammenstoß. Der 19-jährige wurde dabei schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 41-jährige Mitfahrer vom Rettungswagen wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 16.000.- Euro.

Ilshofen: Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt, schwer verletzt

Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr befuhr der 28-jährige Fahrer eines Klein-Krad der Marke Skyteam die K 2665 von Oberscheffach kommend in Fahrtrichtung Großaltdorf. Aus bislang unbekannten Gründen kam er mit seinem Vorderrad nach rechts von der Fahrbahn auf das angrenzende Bankett ab. Der 28-jährige versuchte noch gegenzulenken, verlor aber dabei die Kontrolle über sein Krad. In der Folge kam er zu Fall und schlitterte von rechts nach links auf den Gegenfahrstreifen wo er zum Liegen kam. Der 28-jährige wurde hierbei lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, da bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen wurde. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 200.- Euro.

