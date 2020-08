Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Vandalismus in Freibad, Diebstahl, Widerstand

Aalen (ots)

Westhausen: 55-Jährige musste Führerschein abgeben

Zeugen beobachteten am Sonntagabend gegen 23 Uhr einen Pkw BMW, der von der A7 kommend, an der Anschlussstelle Westhausen in Schlangenlinien fuhr. An der Einmündung zur B 290 hielt das Fahrzeug an, nachdem nachfolgende Autofahrer mehrfach die Lichthupe betätigt hatten. Von Beamten des Polizeireviers Aalen wurde die 55 Jahre Fahrerin des BMW kontrolliert, wobei festgestellt wurde, dass sie mit über 2 Promille unterwegs war. Sie musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; ihr Führerschein wurde einbehalten.

Essingen: Aufgefahren

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend ereignete. Verkehrsbedingt musste eine 21-Jährige ihren Pkw Seat gegen 18.30 Uhr auf der B 29 Höhe Essingen anhalten. Ein 38-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Ford auf.

Oberkochen: Radler bei Sturz verletzt

Am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Rad einen Feldweg bei der Kneippanlage in Richtung Wald. Wegen eines Fahrfehlers stürzte der Radler zu Boden, wobei er sich Verletzungen an Rücken und Schulter zuzog. Der 56-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Hüttlingen-Niederalfingen: Sachbeschädigung im Freibad

Zwischen Samstagabend, 20 Uhr und Sonntagmorgen, 6 Uhr warfen Unbekannte eine Vielzahl von Gegenständen in ein Schwimmbecken des Naturerlebnisbades Niederalfingen. Von den bislang unbekannten Tätern wurde auch ein hochwertiger Unterwassersauger ins Becken geworfen, wobei ein geschätzter Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Mit seinem Pkw Seat fuhr ein 33-Jähriger am Samstagvormittag gegen 11.30 Uhr in der Dr.-Bosch-Straße aus einer Hofeinfahrt. Dabei übersah er den vorbeifahrenden Pkw Toyota eines 20-Jährigen und streifte diesen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.

Trochtelfingen: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3316 zwischen Utzmemmingen und Härtsfeldhausen erfasste ein 39-Jähriger mit seinem Pkw Audi am Montagmorgen gegen 3.15 Uhr ein die Fahrbahn querendes Reh, wobei an dem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Ellwangen: Schmuck und Bargeld entwendet

Gegen 13.15 Uhr am Sonntagmittag läutete ein Unbekannter an der Haustüre eines Ehepaares in der Jenaer Straße und bat um Geld. Ohne sich auf ein Gespräch einzulassen, schickten die beiden 84-Jährigen den Unbekannten fort; anschließend legten sich die beiden zu einem Mittagschlaf hin. Nachdem sie gegen 14 Uhr wieder aufgestanden waren, bemerkten sie, dass Unbekannte über den Wintergarten in die Wohnung eingedrungen waren und unbemerkt Bargeld und Schmuck entwendet hatten. Möglicherweise besteht zwischen dem Einbruch und dem Bettler ein Zusammenhang. Der Unbekannte ist ca. 25 Jahre alt und ca. 175 cm groß. Er hat kurze dunkle Haare und war mit einer dunklen Hose und einem hellblauen T-Shirt bekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Parkrempler

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 23-Jährige am Samstagmittag verursachte. Kurz vor 13 Uhr beschädigte sie beim Ausparken ihres Pkw VW Golf im Stauffenbergring den Pkw VW Tiguan eines 38-Jährigen.

Ellenberg: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 21-Jähriger seinen Pkw BMW am Sonntagmittag gegen 13.40 Uhr auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl und Ellwangen anhalten. Ein 79-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Dacia auf, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Lorch: Bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 35-Jähriger bei einem Sturz am Sonntagabend zu. Kurz nach 20 Uhr war der Mann zusammen mit einem Begleiter in der Kirchstraße unterwegs. Die beiden deutlich alkoholisierten Männer gerieten hier mit mehreren Personen in Streit, die sich auf einem Balkon aufhielten und sich durch das lautstarke Herumschreien der beiden gestört fühlten. Der 35-Jährige wiederum fühlte sich seinerseits provoziert und kletterte etwa 4,5 Meter die Fassade hoch, ehe er eigenverschuldet hinabstürzte. Der Mann musste mit mehreren Brüchen ins Krankenhaus gebracht werden.

Böbingen: Unfall beim Rückwärtsfahren

An der Einmündung der Bahnhofstraße zur B 29 erkannte ein 23-Jähriger am Sonntagmittag gegen 13.45 Uhr, dass er falsch gefahren war. Er setzte seinen Pkw Mercedes Benz zurück, wobei er den hinter ihm stehenden Opel Astra einer 41-Jährigen beschädigte. Der bei dem Unfall entstandene Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Widerstand gegen Polizeibeamte

Eine Kellnerin verwies zwei 34 und 32 Jahre alte Männer am Sonntagmorgen gegen 1.20 Uhr aus einer Gaststätte am Marktplatz. Die beiden weigerten sich zunächst und beleidigten die Angestellte, sodass diese die Polizei verständigte. Der 34-Jährige konnte anschließend im näheren Bereich der Gaststätte festgestellt werden. Als er von den Beamten angesprochen wurde flüchtete er, konnte jedoch nach kurzer Zeit eingeholt werden. Der Mann ging sofort auf einen Beamten los und wurde daher zu Boden gebracht. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand. Unvermittelt kam dann auch der 32-Jährige dazu, der einen Beamten am Oberkörper rammte und ihn mehrfach abdrängte. Dabei versuchte er mehrfach, den 34-Jährigen den Polizeigriffen zu entreißen und zu befreien. Nur durch erheblichen körperlichen Einsatz der Polizeibeamten gelang es, den Angreifer auf Distanz zu halten und mit Unterstützung weiterer Kräfte ebenfalls überwältigt werden. Bei den Widerstandshandlungen erlitt ein Beamter leichte Verletzungen. Gegen die beiden wird nun strafrechtlich ermittelt.

