Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Konsequentes Durchgreifen bei Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz

Mittelbaden (ots)

Die unter anderem durch Schulschließungen gewonnene freie Zeit ist ausdrücklich nicht dafür vorgesehen, sich in anderer Weise in größeren Gruppen zusammenzufinden. Derartige Zusammenkünfte werden in Zukunft strikte Kontrollen nach sich ziehen und Verstöße gegen die geltende Rechtslage zur Eindämmung des Coronavirus konsequent verfolgt.

So wurden den Beamten der örtlichen Polizeireviere in den vergangenen zwei Tagen wiederholt und an unterschiedlichen Parkanlagen oder Grillplätzen immer wieder größere Ansammlungen an Jugendlichen gemeldet, die gemeinsam feierten, Alkohol konsumierten und Lärm verursachten. Diese Zusammentreffen gingen des Öfteren mit wenig Verständnis und Uneinsichtigkeit für die derzeitige Ausnahmesituation einher. Vor allem im Raum Achern, Bühl und Offenburg mussten die Beamten hierbei vermehrt ausrücken.

Wir appellieren an die Vernunft und Solidarität jedes Einzelnen: Wer gegen die derzeit geltende Rechtslage verstößt, nimmt in Kauf, dass Menschen schwer erkranken oder gar sterben. Zuwiderhandlungen gegen die Corona-Virus-Verordnung können eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe nach sich ziehen.

