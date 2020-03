Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim, L75 - Unfallflucht nach riskantem Überholmanöver

Hügelsheim (ots)

Nach einem riskanten Überholmanöver am heutigen Donnerstagmorgen kurz nach der Ortsausfahrt von Hügelsheim haben die Beamten des Polizeipostens Iffezheim die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Sachstand soll der noch unbekannte Fahrer eines weißen Citroen mit Rastatter Zulassung gegen 7.35 Uhr in Richtung Baden-Airpark unterwegs gewesen sein und nach mehrmaligem riskanten Auffahren letztlich einen 53-jährigen Autofahrer überholt haben. Im Zuge des waghalsigen Manövers ist der Unbekannte zu früh wieder eingeschert, kollidierte mit dem Kia des 53 Jahre alten Mannes, kam im weiteren Verlauf von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Nach einem anschließenden verbalen Schlagabtausch zwischen beiden Unfallbeteiligten stieg der Unfallverursacher wieder in seinen Wagen und ergriff die Flucht. Am Kia des glücklicherweise unverletzt gebliebenen 53-Jährigen hinterließ er einen Schaden von rund 4.000 Euro.

Der Unbekannte soll etwa 35 Jahre alt, schlank und etwa 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er war von südosteuropäischer Erscheinung und mit einem hellen Oberteil bekleidet.

Die Ermittler bitten unter der Telefonnummer: 07229 2273 um Zeugenhinweise.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell