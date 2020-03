Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A5 - Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Vermutlich waren mehrere noch unbekannte Jugendliche am Mittwoch, kurz vor 18 Uhr, dafür verantwortlich, dass eine 22 Jahre alte Autofahrerin an ihrem Wagen einen Schaden von rund 500 Euro zu beklagen hat. Die junge Verkehrsteilnehmerin war auf der A5 zwischen der Tank- und Rastanlage Baden-Baden und der Anschlussstelle Rastatt Süd unterwegs, als vermutlich aus der auf einer Autobahnbrücke stehenden Gruppe heraus ein noch unbekannter Gegenstand auf die Fahrbahn geworfen wurde. Das Objekt fiel zunächst auf die Windschutzscheibe und anschließend auf das Dach des Autos. Die Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl haben Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 07223 808470 entgegen.

