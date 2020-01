Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Wohnhaus im Wiesenweg aufgebrochen

Rötgesbüttel (ots)

Unbekannte Täter brachen in ein Einfamilienhaus im Wiesenweg in Rötgesbüttel ein. Der Eigentümer bemerkte die aufgehebelte Terrassentür am Samstag, 04.Januar, gegen 10:00 Uhr. Die Täter durchsuchten in Abwesenheit des Hausbesitzers die Räume und entwendeten hier einen Fernseher, einen Laptop und einen Tablet-PC. Wer auch schon am Freitagnachmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, melde sich bitte bei der Polizei Gifhorn.

