Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Wohnhauseinbrüche

Landkreis Gifhorn (ots)

In der Nacht von Silvester auf Neujahr kam es zu mehreren Wohnhauseinbrüchen. Am 01.01.20 um 01:15 Uhr drang ein unbekannter Täter über eine Terrassentür in ein Haus in der Straße Am Sportplatz in Gifhorn-Gamsen. Durch die Geräusche wurde die Bewohnerin geweckt. Sie konnte den Täter durch Rufen vertreiben.

In der Zeit von Silvester 17:30 bis 02:20 Uhr am Neujahrsmorgen drangen ein oder mehrere Täter über eine Terrassentür eines Wohnhauses in der Henschelstraße in Gifhorn-Gamsen. Sie durchsuchten die Räume und stahlen Bargeld.

In der Swinemünder Straße in Gifhorn wurde eine Terrassentür aufgehebelt. In der Zeit von 19:15 Uhr bis 03:30 Uhr wurden durch unbekannte Täter Bargeld und Schmuck im Wert von 5.000 EUR entwendet.

In Abbesbüttel wurde die Abwesenheit der Bewohner durch mindestens einen Täter ausgenutzt. Er drang in der Grasseler Straße durch ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchte dieses. Unter Mitnahme von 100 EUR Bargeld floh der Täter in unbekannte Richtung. Die Bewohner waren von 19:45 Uhr bis 02:00 Uhr nicht zu Hause und bemerkten den Einbruch bei ihrer Rückkehr.

Hinweise zu Tat und Tätern oder verdächtige Beobachtungen der genannten Fälle werden unter der Telefonnummer der Polizeiinspektion Gifhorn 05371/ 980-0 entgegengenommen.

