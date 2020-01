Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einsätze aufgrund Silvesterfeierlichkeiten

Landkreis Gifhorn (ots)

Landkreisweit gab es durch die Silvesterfeierlichkeiten diverse polizeiliche Einsätze. Neben einigen Streitigkeiten gab es u.a. eine wechselseitige Körperverletzung aufzunehmen. Dabei gab es eine leicht verletzte Person. Bei einer Streitigkeit in Wilsche ließ sich der Verursacher nicht beruhigen. Er musste zur Ausnüchterung bis zum Vormittag im Gewahrsam verbleiben.

Der Polizei wurden drei Heckenbrände gemeldet. Um 19 Uhr kam es auf dem Gelände des Bernsteinsees zu einem Brand. In Leiferde brannte um 21 Uhr und 00:00 Uhr jeweils eine Hecke. Alle Brände konnten von den Freiwilligen Feuerwehren gelöscht werden.

In Rothemühle geriet in der Straße Krummenried durch unbekannte Ursache eine Hausfassade in Brand. Es entstand geringer Sachschaden.

Viele Bürger fühlten sich durch die Silvesterböllerei in der Ruhe gestört und riefen die Polizei. Meist hatten sich mehrere Personen getroffen und haben längere Zeit am gleichen Punkt ihre Böller gezündet. Der letzte Anruf dieser Art erreichte die Polizei um 04:00 Uhr.

Im Braischeweg in Barwedel und im Bereich des Famila-Marktes in Gifhorn wurden Briefkästen durch Silvesterböller zerstört. Es wurden diverse Briefe, teils verbrannt bzw. beschädigt , aus den Kästen der Deutschen Post sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn



Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell