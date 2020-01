Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall

Wahrenholz-Betzhorn (ots)

Am 31.12.19 kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 39-jähriger Betzhorner fuhr offensichtlich mit überhöhter Geschwindigkeit von Betzhorn in Richtung K 7. Hinter dem Ortsausgang kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Durch den Aufprall riss der Motorblock heraus und kam ca. 20 m weiter brennend zum Liegen. Der Fahrzeugführer kam leicht verletzt ins Klinikum. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 65.000 EUR geschätzt.

