Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Auto in Ohof aufgebrochen

Meinersen (ots)

Meinersen, OT Ohof, Bundesstraße Nr. 26 (B 214) 21.12.2019, 11.00 Uhr - 11.30 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Autoaufbruch am vergangenen Samstag an der Bundesstraße 214 in Ohof.

Betroffen war ein blauer VW Touran einer 61-jährigen aus Meinersen. Dieser war an der Bundesstraße, Höhe Hausnummer 26, im Bereich der dortigen Hundepension auf dem Grünstreifen geparkt. Bislang unbekannte Täter zerstörten die Scheibe der Beifahrerseite und entwendeten die im Fahrzeug befindliche Handtasche der 61-jährigen aus dem Fußraum des Pkw. Der Diebstahl ereignete sich am Vormittag zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Meinersen, Telefon 05372/97850.

