Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbruch in das Mehrgenerationenhaus - Täter in Untersuchungshaft

Gifhorn (ots)

Am Heilig Abend gegen 17:00 Uhr brach eine männliche Person in das Mehrgenerationenhaus im Steinweg ein. Hierzu hebelte der Täter ein Seitenfenster auf und entwendete aus den Räumen neben einem Laptop auch einen kleineren Tresor. Aufmerksame Passanten bemerkten den Täter auf der Flucht und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei dem Täter handelt es sich um einen 19jährigen Deutschen, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist und der Polizei bereits wegen mehrerer Einbruchsdiebstähle bekannt ist. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim wurde der Mann am 25.12.19 dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Bei dem Einbruch entstand ein Schaden von ca. 500EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn



Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell