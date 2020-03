Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrzeugbrand

Offenburg (ots)

Die genaue Ursache einer Brandentstehung an einem Volkswagen am heutigen Donnerstagvormittag am "Offenburger Ei" ist noch nicht abschließend geklärt. Mehrere besorgte Verkehrsteilnehmer verständigten gegen 11.30 Uhr die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei und meldeten den in Vollbrand stehen Oldtimer. Bis die angerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen rund eine Stunde später unter Kontrolle hatten, kam es zu diversen Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde nach derzeitigem Sachstand niemand.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell