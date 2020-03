Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Brandalarm in Supermarkt

Bühl (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte eine glimmende Klopapierrolle am Mittwochnachmittag Auslöser für einen Brandalarm in einem Supermarkt in der Vimbucher Straße gewesen sein. Die freiwillige Feuerwehr hatte den derzeit sehr beliebten Verbrauchsartikel frühzeitig gelöscht, sodass kein weiterer Sachschaden entstand. Hinweise auf mögliche Verursacher liegen derzeit nicht vor.

/ms

