Polizei Eschwege

POL-ESW: 76-jähriger Pedelec-Fahrer verletzt

Eschwege (ots)

Polizei sucht Zeugen

Um 12:20 Uhr wurde heute Mittag ein 76-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf in der Klausbergstraße in Bad Sooden-Allendorf verletzt aufgefunden. Eine Zeugin fand den Mann auf der Straße liegend vor, leistete Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte.

Nach ersten Rekonstruktionen der Beamten des Polizeiposten Bad Sooden-Allendorf war der 76-Jährige mit einem Pedelec in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe Haus-Nr. 20 kam er dann aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Da das Pedelec unbeschädigt ist, scheint ein Zusammenstoß mit einem motorisierten Fahrzeug eher unwahrscheinlich, gleichwohl könnte der 76-jährige durch ein Ausweichmanöver gestürzt sein. Aber auch andere Ursachen sind denkbar. Der 76-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und konnte bislang noch nicht zum Hergang angehört werden. Daher bittet die Polizei in Bad Sooden-Allendorf um Hinweise unter der Telefonnummer 05652/9279430.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

