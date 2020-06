Polizei Eschwege

POL-ESW: Gefährliche Körperverletzung

Eschwege (ots)

Zu einem Polizeieinsatz kam es gestern Nachmittag in Bad Sooden-Allendorf, nachdem dort eine Messerstecherei gemeldet wurde. Gegen 16:03 Uhr wurde mitgeteilt, dass mehrere "Chinesen" am Landgraf-Philipp-Platz daran beteiligt sein sollen. Mit mehreren Polizeistreifen konnte die Situation schnell beruhigt und auch aufgeklärt werden. So kam es in dem Mehrfamilienhaus am Landgraf-Philip-Platz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 24-Jährigen und einem 25-Jährigen chinesischen Staatsangehörigen, die in der Küche in Streit gerieten. Dabei warf der 24-Jährigen dem 25-Jährigen eine Sojaflasche gegen den Kopf (Stirn), die danach an der Küchenwand zersprang.

Daraufhin ergriff der 25-Jährige ein kleines Küchenbeil und begab sich in das Zimmer des 24-Jährigen, der sich bereits nach dort entfernt hatte. Mit dem Küchenbeil schlug er gegen dessen Kopf. Der 24-Jährige erlitt dadurch eine größere Kopfplatzwunde, die vor Ort noch von den angeforderten Rettungskräften erstversorgt wurde.

Die Freundin des 24-Jährigen erlitt durch die Auseinandersetzung einen Schock. Alle Beteiligten wurden mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest verlief bei den beiden Beteiligten negativ. Der 25-Jährige wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung am gestrigen Abend aus dem polizeilichen Gewahrsam wieder entlassen.

