Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 19.06.20

Eschwege (ots)

Verkehrsunfallfluchten

Eine Unfallflucht ereignete sich am 17.06.20 auf dem Parkplatzgelände der Sparkasse in der Walburger Straße in Witzenhausen. Zwischen 10:00 Uhr und 18:20 Uhr wurde ein schwarzer VW Golf Kombi im hinteren linken Bereich vermutlich beim Ausparken beschädigt, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Hinweise: 05542/93040.

Um 15:30 Uhr wurde gestern Nachmittag eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des Netto-Marktes, "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen mitgeteilt. Dort wurde der Pkw VW eines 53-Jährigen aus Witzenhausen angefahren und beschädigt. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte eine 75-Jährige aus Witzenhausen als Verantwortliche ermittelt werden. Da ein durchgeführter Test einen Wert von ca. 0,5 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt.

Wildunfälle

Mit einem Reh kollidierte heute Morgen, um 06:40 Uhr, ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Spangenberg, der die L 3459 zwischen Thurnhosbach und Stadthosbach befuhr. Das Reh lief anschließend davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Zwischen Hornel und Nentershausen kollidierte gestern Abend, um 18:15 Uhr, ein 72-jähriger Pkw-Fahrer aus Nentershausen mit einem Reh. Dadurch entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von ca. 1000 EUR

Sachbeschädigung

Um 02:56 Uhr näherte sich vergangene Nacht eine unbekannte Täter einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Auf den Hecken" in Witzenhausen. Dort zerstörte der Unbekannte die Verglasung der Wohnungseingangstür, die offenbar eingetreten wurde. Zeugen konnten dann beobachten, wie der Tatverdächtige in Richtung Geschwister-Scholl-Straße flüchtete. Die Zeugen konnten den Flüchtigen wie folgt beschreiben: männliche Statur, circa 180 cm groß, dunkle Kleidung. Er trug eine Kapuze / Mütze. Hinweise: 05542/93040.

Diebstahl

Zwischen dem 10.06.20 und dem 18.06.20, 15:00 Uhr wurde im "Gossmannring" in Waldkappel von einem Firmengelände insgesamt 24 Andruckrollen von einer Sämaschine abmontiert und entwendet. Der Schaden wird mit 2064 Euro angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell