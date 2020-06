POL-ESW: Pressebericht vom 18.06.20

Polizei Eschwege

Wildunfall

11.500 EUR Sachschaden entstanden bei einem Wildunfall, der sich gestern Abend, um 23:38 Uhr, auf der L 3226 in der Gemarkung von Waldkappel ereignet hat. Zur Unfallzeit befuhr ein 55-Jähriger aus Waldkappel die Landesstraße von Friemen kommend in Richtung Waldkappel, als plötzlich ein Reh auf der Straße stand. Der Fahrer versuchte dem Tier auszuweichen, kam dabei mit dem Pkw von der Straße ab und prallte in die dortigen Schutzplanken. Dabei wurde das Fahrzeug auf der gesamten rechten Fahrzeugseite nicht unerheblich beschädigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung

Bei einer Verkehrskontrolle vergangene Nacht, um 00:30 Uhr, wurde ein Pkw mit französischen Kennzeichen angehalten, nachdem es zuvor in Eschwege "Kreisel Stadtbahnhof" in Fahrtrichtung Meinhard aufgrund der Fahrweise aufgefallen war. Der Pkw konnte dann auf dem Tankstellengelände in Grebendorf angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrer, ein 31-Jähriger aus Leinefelde, zeigte einen russischen Führerschein vor, der sich als Fälschung herausstellte. Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt. Nach Feststellung seiner Identität wurde der 31-Jährige wieder entlassen.

Pedelec gestohlen

Zwischen dem 16.06.20, 21:30 Uhr und dem 17.06.20, 05:30 Uhr wurde in der Friedensstraße in Eschwege ein blaues Pedelec der Marke "Cube" entwendet. Das Rad war an der Hauswand eines Mehrfamilienhauses angestellt und mittels eines Schlosses an einer an der Hauswand befestigten Öse gesichert. Unbekannter Täter brach das Schloss auf und entwendete das Rad samt Schloss. Der Schaden wird mit 2250 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

74-Jähriger bei Brand schwer verletzt

Um 19:50 Uhr wurde gestern Abend aus einem Zimmer eines Fachwerkhauses in der "obere Dorfstraße" in Meinhard-Grebendorf Rauch festgestellt, worauf die Feuerwehr alarmiert wurde. Angehörige fanden den im Haus lebenden 74-jährigen im Treppenhaus mit Gesichtsverletzungen vor. Das Feuer war auf das Badezimmer beschränkt und konnte schnell gelöscht werden. Der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben. Der 74-Jährige, der auf eine Sauerstoffmaschine angewiesen ist, löste offenbar durch fehlerhaften Nutzung eine Zündung des Sauerstoffs aus, die zu starken Verbrennungen im Gesicht führten, die als zunächst lebensgefährlich einzustufen waren. Mittlerweile ist der Verletzte wohl stabil; er wurde in eine Spezialklinik verlegt.

Kennzeichendiebstahl

Zwischen dem 16.03.20, 17:00 Uhr und dem 17.06.20, 14:00 Uhr wurde vom Betriebshof in der Straße "Haintor" in Herleshausen das hintere amtliche Kennzeichen "ESW-L 224" von einem Ford Transit entwendet. Das Fahrzeug war in einer offenen Scheune im März untergestellt worden. Schaden: 15 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Körperverletzung

Um 11:30 Uhr begab sich gestern Vormittag ein 49-Jähriger aus Witzenhausen in einen Baumarkt in der Kasseler Straße in Witzenhausen. Da er keinen Mund-und Nasenschutz trug, wurde er von dem Personal aufgefordert dieses zu tun oder die Geschäftsräume zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er jedoch nicht nach und gab an, aus medizinischen Gründen keinen Mundschutz tragen zu können. Zur Untermauerung zeigte er ein Attest vor, was augenscheinlich aber kein gültiges ärztliches Attest darstellte und aus dem Internet heruntergeladen war, wie sich später herausstellte. Als der Marktleiter das Schriftstück überprüfen wollte, griff ihn der 49-Jährige an die Arme und entriss dem Marktleiter das "Attest". Daraus entwickelte sich dann ein Handgemenge, wobei der 49-Jährige dann unter Mithilfe eines Mitarbeiters des Marktes überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte. Das Attest wurde sichergestellt; eine Überprüfung ergab, dass es im Internet heruntergeladen wurde. Gegen den 49-Jährigen wird noch wegen Hausfriedensbruch und Verdacht der Urkundenfälschung sowie Verstoß gegen die Corona-Verordnung ermittelt.

Sachbeschädigung

Zwischen dem 11.06. und dem 16.06.20 wurde in der Obere Bachstraße in Witzenhausen-Roßbach ein Gartenzaun beschädigt, wodurch dem Eigentümer ein Sachschaden von 50 EUR entstand. Hinweise: 05542/93040.

