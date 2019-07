Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Trunkenheitsfahrt in Winkelsheide - Fahrradfahrer mit 2,33 Promille unterwegs

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am Montagnachmittag, 01.07.2019, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 15.10 Uhr auf der Wilhelmshavener Straße einen Fahrradfahrer, der in sehr unsicherer Fahrweise die Wilhelmshavener Straße im Ortsteil Winkelsheide unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine bei dem 56-Jährigen aus Varel eine Alkoholbeeinflussung fest, der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille, so dass eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden mussten.

